Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante Franco Selvaggi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gente come Osimhen e Kvaratskhelia io li tengo sempre in campo, i grandi calciatori non vanno sostituiti perchè possono fare gol in qualsiasi momento: dalla panchina non escono giocatori dello stesso livello, senza di loro non ci sarebbe il solito Napoli”