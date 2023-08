Selva a CN24: "Raspadori? Ecco cosa dissi a Carnevali quando lo vidi per la prima volta all'opera"

Andy Selva, ex Sassuolo. è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Raspadori? Ho avuto di vederlo dal vivo quando era al Sassuolo, dissi a Carnevali che aveva avuto fortuna ad avere un ragazzo così. Giacomo è duttile ed intelligente, con De Zerbi fu aggregato in prima squadra e rimasi subito sorpreso dalle sue qualità. L'attaccante vive di momenti, credo che alla fine Pinamonti verrà fuori alla distanza con tutto il suo valore. Sulla carta sembra un Sassuolo più debole, ma non credo sia del tutto così. Mi aspetto qualche altro colpo in linea con il budget neroverde".