Seguito la scorsa estate dal Napoli, James Rodriguez si sfoga: "E' stata una stagione deludente, non giocare è frustrante. Futuro? Non so dove sarà"

Ultime notizie. James Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista a Daniel Habif parlando a 360° di se stesso e del suo futuro. Queste le parole dell'ex obiettivo del Napoli, come riportate da Marca:

Il suo futuro: “Anch’io vorrei sapere dove andrò. Potrebbero volerci giorni o settimane prima di saperlo. Non lo so davvero. Voglio andare dove posso giocare, dove sono felice e dove mi sento amato da tutto il mondo”.

Sul poco utilizzo: “È frustrante non giocare. So di avere le condizioni per giocare sempre. Ma per gli altri non posso farlo, quindi è frustrante. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma sono una persona che vuole vincere e giocare sempre”.

Che dire di Zidane: “Sono gusti. Ha i suoi gusti per alcuni giocatori, e dev’essere rispettato. Non mi faccio coinvolgere. Quando vedi che non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni di squadra, è difficile … Volevo andarmene, ma il club non voleva non mi ha mandato via. Volevo andare dove avrei potuto giocare, io stesso sapevo che non avrei avuto opportunità, perché Zidane aveva già la sua base. Il mio desiderio era che i tifosi avessero il ricordo della mia precedente tappa a Madrid, non questa: ho fatto 36 gol e 42 assist … “.