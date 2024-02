Secolo XIX, Gravina a CN24: "Zanoli è da tempo un pallino di Gilardino, tutta la verità sulla trattativa Napoli-Dragusin"

Carlo Gravina, collega del Secolo XIX, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live:

"Al Maradona arriverà un Genoa in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro l'Atalanta con la consapevolezza di affrontare una grande squadra che non sta attraversando un buon momento.

Spesso il Genoa non ha fatto tanti punti in trasferta nonostante le buone prestazioni, ma ultimamente sembra cambiata la situazione. C'è qualche ballottaggio a centrocampo per Gilardino che opterà il 3-5-2 con un atteggiamento accorto per ripartire in ripartenza con i suoi uomini più importanti.

Dragusin interessava molto al Napoli fino a poche ore prima della decisione finale del calciatore. Il canale preferenziale era quello con i partenopei anche perchè sarebbero arrivati a Genova calciatori che interessavano molto a Gilardino tra cui Zanoli cercato anche l'estate scorsa.

Il club ha lasciato scegliere al calciatore per i buoni rapporti con il difensore.

Zanoli già in due circostanze è arrivato ad un passo dal Napoli e poi è sfumato.