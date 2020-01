Ultimissime calcio Napoli - Valerio Arrichiello de Il Secolo XIX è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notize sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Tonelli può già giocare titolare la prossima partita, si giocherà un posto con Regini. Younes è derby tra Genoa e Sampdoria, entrambi i club vogliono prenderlo in prestito e con eventuale riscatto".