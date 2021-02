Nela: "Per affrontare l'Atalanta hai due soluzioni, ma devi sperare di non trovarla in giornata. Lozano bene da finto centravanti"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Sebino Nela, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Domenica contro la Lazio non si è vista la solita Atalanta. Loro non sanno correre all’indietro e, quindi, o usi la tecnica saltando la pressione in tre passaggi oppure giochi sul lungo. Non ci sono altre soluzioni. Devi poi sperare di non trovarli in giornata. Quando devi cambiare elementi perdi delle certezze, ma al di là degli infortuni non so fino a che punto potesse risultare giusto tornare sul mercato. Ci sta la scelta di accettare la sofferenza adesso in attesa dei vari rientri. Lozano può far bene da finto centravanti perché sa tagliare e conosce i movimenti, oltre ad essere molto rapido”.