"Se farò giocare Zielinski dopo le visite con l'Inter?" Mazzarri risponde così in conferenza | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15:00, match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-2024.

Napoli-Genoa: Mazzarri su Zielinski

E sulla situazione di Piotr Zielinski, Mazzarri ha dichiarato:

"Zielinski? Non è cambiato nulla dal punto di vista umano, ma devo capire io quando ci sarà con la testa: sappiamo tutti che probabilmente andrà via, che potrebbe aver firmato altrove, che abbia fatto le visite a Milano. Lo capirei se è proiettato da un'altra parte e se non fosse concentrato come lo scorso anno. Valuteremo ogni volta se ci servirà o meno.

Traoré si può utilizzare da mezz'ala? Hamed lo ricordo ragazzino all'Empoli, al Sassuolo ha fatto un salto di qualità e poi ha avuto problemi. Lui se sta bene è una mezz'ala sinistra, come lo faceva anche Elmas. Lui è adatto a fare quel ruolo lì, ricordo che può fare anche il trequartista, se facessimo il 4-2-3-1 sarebbe dietro la punta. Il Napoli prima che arrivassi io aveva Zielinski che è molto simile a Traoré, Anguissa più di corsa e incontrismo, Lobotka incontrismo e gioco. Traorè dovrebbe essere quello più vicino a Zielinski, non dovrebbe avere problemi anche se difensivamente".

Ecco il video:

