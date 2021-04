Carlo Alvino risponde nel corso della sua trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss alle parole di Arrigo Sacchi sullo scudetto del Napoli: "Non siamo contro la censura, personaggi come Arrigo Sacchi vanno fatti parlare. Ma io ricordo bene i fatti, ricordo bene quel campionato e ci sono tanti episodi arbitrali a favore del Milan. Lui continua a rosicare per lo scudetto perso".