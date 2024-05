Scozzafava: "Manna già operativo è un chiaro segnale, adesso c'è una priorità"

La giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava è intervenuta nel corso di Radio Goal sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Manna è già operativo e questo è il segno che la progettualità ha già preso piede. Manna è molto preparato, giovane e porta le sue idee nuove per la ricostruzione. Secondo me non ci sarà una vera e propria rivoluzione ma una riparazione. Ora la cosa che più mi preme e sapere chi sarà il nuovo allenatore. Under 23 del Napoli? La scelta di Manna è stata presa anche per avviare l’under 23 ma la priorità attuale è quella di riparare la prima squadra”