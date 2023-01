Scozzafava: "Il provincialismo per Inter-Napoli? La aspettano di più a Milano! Su Spalletti racconto una cosa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli è forte, non vorrei si rincorresse la strada dello scudetto perso in albergo: certi rischi non bisogna nemmeno guardarli da lontano, non bisogna cadere nelle provocazioni ma seguire la strada della forza e andare oltre tutto il resto. La pensavo così già quando si diceva che lo scudetto fosse stato perso in albergo, non aggiungo altro e mi è piaciuta la risposta in conferenza stampa da parte di Spalletti. Le ultime cose a cui stiamo assistendo ci fanno capire quanto sia marcio il calcio, ma non bisogna intaccare la consapevolezza del Napoli.

L’attesa per Inter-Napoli è maggiore a Milano rispetto a Napoli, non sempre è vero quel che sembra ma vivendo la città nei suoi meandri il provincialismo, se così vogliamo definirlo, porta a grande timore: l’Inter è la squadra che ha più da perdere dal punto di vista della classifica, a medio-lungo termine è il Napoli perchè con una sconfitta si scomporrebbero alcuni equilibri mentali. Gli azzurri però daranno il massimo, quale miglior test poteva capitare ad un allenatore come Luciano Spalletti?

La settimana scorsa Spalletti era tranquillamente a passeggiare nella zona di Chiaia come un napoletano qualunque, si è fermato a stringere qualche mano ma era completamente immerso nella realtà cittadina”