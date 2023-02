Scozzafava: "E' il Napoli più bello della storia, è tutte le bellezze viste insieme degli anni passati"

Monica Scozzafava è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Negli anni abbiamo visto la bellezza del Napoli, in altri la concretezza e ancora in altri momento la genialità. Questo Napoli è tutte queste belle cose insieme. E' il Napoli più bello della storia. E' un Napoli primo in classifica con 18 punti di vantaggio sulla seconda. E' talmente bello che ruba l'occhio anche ad un giornale come il Corriere della Sera che ha sede a Milano. Ormai abbiamo esaurito anche tutte le parole per definire questa squadra. Lo stupore ha colto tutti, anche lo stesso Napoli e Spalletti".