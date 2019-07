Scozzafava a CN24: "Trattativa per Rodrigo tramontata. Lozano? Sì, ma prima le cessioni"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Il Napoli si appresta a decollare, è la seconda stagione di Ancelotti e la fase di transizione è terminata. Ghoulam l’ha detto a chiare lettere, il Napoli quest’anno alza l’asticella e vuole vincere qualcosa. Le presenze di Manolas e Di Lorenzo sono importanti per avere una linea difensiva capace di subire gli uno contro uno, ma anche di impostare il gioco da dietro. Una squadra che inizia a costruire il proprio gioco dalle retrovie ha necessità di giocatori che, dal centrocampo in su, accompagnino l’azione. Si fanno tanti nomi per l’attacco, ma il Napoli cerca seconde punte e non centravanti per cui non si vuol dare punto di riferimento all’avversario. Il Napoli vorrei si candidasse a vincere lo scudetto, ma così non sarà. Il presidente De Laurentiis ha una liquidità diversa da squadre che sono bloccate dal Fair Play Finanziario, ma non fa mai passi più lunghi della gamba. Credo arriverà James, De Laurentiis è forte del patto che ha col calciatore e si permette anche di dettare le condizioni al Real. Lozano o Rodrigo? Per lo spagnolo la trattativa è tramontata e se non si cede qualcuno non si arriva a Lozano. Ancelotti è la spalla ideale di De Laurentiis soprattutto dal punto di vista comunicativo. Il paragone Sarri-Ancelotti è improponibile, sono due figure professionali con una carriera e delle prospettive diverse. De Laurentiis è in una fase in cui riesce a calmare anche le sue esternazioni di pancia e riesce a contare prima di parlare, sicuramente c’entra l’età”.