Scozzafava a CN24: "Mertens? Chi ha creduto alla favoletta del taglio di stipendio ha sbagliato, cosa s'è detto con ADL?"

“Il portiere del Napoli? C’erano ordini di priorità , la prima di Spalletti corrisponde a Kalidou Koulibaly: si era espresso nei fatti su David Ospina, ma rispetto ad un rinnovo oneroso per le sue richieste a Spalletti è toccato capitolare. E probabilmente potrebbe spuntarla su Koulibaly, perchè il mister si è speso tantissimo per Kalidou. Averlo o non averlo cambia radicalmente il Napoli, a prescindere da Ospina, Mertens ed Insigne. Il Napoli è destinato a rinnovarsi e non è detto che i risultati siano poi immediati, anzi. Spalletti friggerà il pesce con l’acqua migliore che possa avere, o magari anche con l’olio se il mercato dovesse portare altri calciatori.

Mertens? Si poteva gestire diversamente il suo addio, nel calcio c’è sempre un inizio ed una fine ma c’è un però enorme: questa situazione andava gestita diversamente da parte del Napoli e da parte di Mertens. Una cosa è ciò che è venuto fuori negli ultimi giorni, un’altra è ciò che non è uscito nelle scorse settimane. Le intenzioni del club erano chiare sin dal primo momento, chi ha creduto alla favoletta che Mertens si abbassasse l’ingaggio in maniera significativa è stato in errore dal primo momento. Dries si sente integro e ci sta che faccia valutazioni professionali ed economiche. Non ho mai creduto accettasse ingaggi da un milione e mezzo, e nemmeno che il Napoli gli pagasse più di due milioni con un bonus alla firma. Sarebbe dovuta essere una scelta di cuore da parte di entrambi, ma nel calcio esiste ancora il cuore? Per me no. Cosa si sono detti De Laurentiis e Mertens a casa di Dries? Abbiamo saputo solo ciò che si voleva far sapere, una mail improvvisa con le richieste degli avvocati. Non abbiamo saputo tutto. Insigne con la sua scelta, non facile, ha risolto un grandissimo problema a sé stesso e alla società .

Fabian è stato un giocatore imprescindibile? Metterlo in tribuna sarebbe un delitto, ma per me non lo è stato e ciò da forza alla società che deve prendere le sue decisioni. Ovvero aspetta una offerta, se arriva è ben lieta di cederlo. Il Napoli gli paga lo stipendio e lo chiama a giocare, poi ciò che sarà della sua prestazione è tutto da vedere. Il problema di Fabian è relativo dal punto di vista tattico, importante dal punto di vista della gestione del bilancio economico”