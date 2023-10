Scozzafava a CN24: "Garcia non ha convinto, ha offeso chi ascolta con una risposta"

Monica Scozzafava è intervenuto in diretta a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Garcia non mi ha convinto. Non deve rispondere a monosillabi con frasi fatte e scontate. Dovrebbe dare a noi il modo di capire una situazione molto in bilico sotto tanti punti di vista. Sta provando ad evitare il più possibile le risposte per nuove critiche. I cambi però l'hanno premiato con una rimonta. Dire di aver messo Zanoli per Politano invece che Lindstrom o Zerbin perché sapeva del secondo giallo di Natan è un'offesa a chi ascolta. De Laurentiis sa che non ci sono alternative valide a Garcia al momento e la sua posizione è solida.