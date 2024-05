Scozzafava a CN24: "Conte prima scelta di De Laurentiis da sempre. Manna? Ha avuto carta bianca con delega"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta a "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Le sensazioni ci dicono che siamo in dirittura per Conte al Napoli. Siamo alle battute finali, ed è calato il massimo riserbo. Questo induce a pensare che ci siamo. Mi aspetto il tweet di De Laurentiis al ritorno da Ibizia con la presentazione di Conte. Non credo ci siano più variabili negative su questa situazione. De Laurentiis è reduce da una stagione disastrosa, il napoli è un club che si autofinanzia ma non avrà quest'anno gli introiti europei. Quindi deve azzardare andando su un nome che è una garanzia come Conte. Lui è stato sempre la prima scelta del presidente che lo contattò subito dopo il divorzio da Garcia. L'investimento è importante, poderoso. De Laurentiis ha necessità assoluta di rientrare in Europa. Un anno senza coppe può farlo grazie alla gestione virtuosa fatta nel tempo, ma un biennio sarebbe troppo.

De Laurentiis si fida di Manna, gli ha dato carta bianca fermo restando che l'ultima parola spetta sempre al presidente. C'è però un ampio potere di delega al nuovo ds come accadde con Giuntoli. Meluso? Non possiamo giudicare il lavoro svolto perché non è stato messo nelle condizioni di incidere".