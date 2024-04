Scotto: "Una squadra che prende due gol a partita non può ambire al quarto posto, Calzona ha peggiorato la fase difensiva"

Le parole di Giovanni Scotto sui social che commenta Napoli-Frosinone:

"Il Napoli di quest'anno è - purtroppo - un formidabile sgretolatore di ottimismo, soprattutto di chi sognava una improbabile rimonta Champions. Una squadra che prende due gol a partita non può ambire al quarto o quinto posto. La svolta che si intravede dopo ogni vittoria va puntualmente in frantumi. Il Napoli gioca a sprazzi, tanti errori e amnesie, in difesa e a centrocampo. Squadra fragile, si perde anche quando fa vedere cose buone. E se si trova contro un buon portiere segnare diventa scalare una montagna con le mani. Neanche la contestazione civile dei tifosi e la presenza di un commosso Spalletti è servita da stimolo. Per qualcuno Calzona ha cambiato il Napoli, eppure la fase difensiva è peggiorata nettamente. A Empoli non ci saranno Rhamani, Olivera e Mario Rui, con Jesus da valutare. Altra incognita da superare per sperare nell'Europa, che resta comunque alla portata".