Scotto: "Tudor si prende tempo per rispondere! L'esonero di Garcia arriverà solo al momento della firma del nuovo allenatore"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, commenta la situazione legata alla panchina della SSC Napoli:

"Tocca a Tudor dare la risposta al Napoli. DeLaurentiis non cambia idea e offre un contratto fino al 30 giugno 2024, ma con la possibilità di rinnovo al raggiungimento di determinate condizioni, però senza clausole automatiche. L'allenatore croato ha chiesto un accordo fino al 2025. Il presidente del Napoli avrebbe chiesto anche di non stravolgere l'idea di gioco della squadra (quindi evitare la difesa a tre) ma in questo caso non si tratta di condizioni poste per raggiungere l'accordo. Tudor ha chiesto un contratto progettuale e riflette su questo. Si è preso un po' di tempo per dare una risposta, anche perché servono risultati e dopo la sosta ci sono partite molto difficili. La ripresa degli allenamenti, che De Laurentiis voleva fissare a domani, rimane invece per mercoledì. C'è ancora tempo. L'esonero di Garcia arriverà solo con la firma contestuale del nuovo allenatore".