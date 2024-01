Scotto: "Simeone ha chiesto chiarimenti al Napoli. Segnali importanti per Samardzic e Dragusin, tre club su Zerbin"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma:

"Dragusin si sposa bene alla politica del Napoli: è giovane, ma ha grande personalità e duttilità. Saprebbe giocare in più ruoli della difesa, persino sui lati. E poi è uno molto potente fisicamente. La valutazione è schizzata in alto, ma viene cercato dal Tottenham e questo incide. Il Napoli ha voglia di investire e sarebbe pronto sin da subito a voler impattare. Questa sera sarà in campo contro il Bologna, poi la prossima settimana il suo agente valuterà tutto.

Samardzic, invece, va verso la mancata convocazione in Udinese-Lazio e questo è un segnale importante. Cioffi non ha mai nascosto che il calciatore voglia andar via ed il Napoli è pronto. Trattare con l'entourage di Samardzic non è semplice, ma un sì dovrebbe essere arrivato ieri pomeriggio. Il rischio che qualcuno possa inserirsi, però, c'è e non va ignorato. Occorre tempo per chiudere un affare così delicato, ma a breve ci attendiamo tutti una fumata bianca.

Cessioni? Simeone ha chiesto chiarimenti. Il Napoli non vuole cederlo, sia lui che Politano. Gaetano e Demme vanno verso la conferma, al netto di un secondo centrocampista in arrivo come Soumaré. Zanoli è pronto a partire e verrà inserito nel discorso Dragusin: è valutato 15 milioni di euro. E poi Zerbin anche è pronto ad andare via: piace a Lecce e Frosinone, ma anche il Bologna ha chiesto informazioni".