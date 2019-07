Scotto: "James? E' il Napoli a dover accettare le condizioni dettate dal Real Madrid e non il contrario"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Faccio fatica a capire che sia il Real Madrid a dover accettare la proposta del Napoli. E' il Napoli che deve accettare le condizioni fissate dal Real per James e se così accadrà James arriverà in azzurro. Se poi De Laurentiis continuerà a chiederlo in prestito con diritto di riscatto non se ne farà nulla. La palla spetta a De Laurentiis. Se il Napoli non dovesse prendere James è perchè ha in testa di fare un altro investimento. Il pagamento dilazionato non è un'opzione che va messa nello stesso calderone del prestito, di solito capita sempre che i pagamenti si facciano in più rate tranne quando si deve pagare la clausola".