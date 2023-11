Scotto: "Il Napoli di Mazzarri ritrova organizzazione, ordine e grinta. L'idea mercato post infortunio Olivera"

"Non solo il #Napoli torna a vincere, ma ritrova organizzazione, ordine e un po' di grinta. #Mazzarri sembra aver capito subito dove intervenire, e nonostante qualche rischio riporta finalmente un po' di entusiamo e fiducia per il ciclo terribile che è appena iniziato. La dimostrazione che l'esonero di Garcia era necessario dopo la Fiorentina, e forse pure dopo la sconfitta con la Lazio. Peccato per l'infortunio di #Olivera, che non ci voleva. In attesa del mercato di gennaio si proverà a sfruttare le risorse interne alla rosa". Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto.