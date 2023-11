Scotto: "De Laurentiis teme con Tudor un 'nuovo Gattuso'. Ecco cosa ha comunicato Mazzarri al presidente"

"Neanche il sì di #Tudor arrivato in serata ieri ha convinto #DeLaurentiis, che vuole un semplice traghettatore fino a giugno senza opzioni per la prossima stagione. Condizioni che accetta #Mazzarri, pronto a tutto pur di avere una seconda opportunità in una grande squadra. Il presidente del #Napoli con Tudor teme un "nuovo Gattuso" e probabilmente preferisce una personalità più morbida. Mazzarri si era già proposto, ma fu ignorato, stavolta è stato De Laurentiis a cercarlo. Tra i temi la famosa difesa a 4. Mazzarri sarebbe pronto a proporre un calcio che non ha mai fatto e che ha raccontato di aver studiato da quello di Spalletti. Intanto Garcia resta l'allenatore del Napoli ancora per qualche ora: l'esonero ufficiale non è arrivato, per il momento". Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto.