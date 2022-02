Scontro Ebuehi-Mariani, l'ex arbitro Marelli: "Arbitro ferito a causa dell'auricolare fatto su misura: ecco perché"

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, ha raccontato così l'episodio dello scontro tra Ebuehi e Mariani durante la partita tra il Napoli ed il Venezia allo stadio Penzo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mariani nello scontro con Ebuehi si è ferito con l'auricolare ed ha dovuto cambiare orecchio. Dovete sapere che quell'auricolare viene sempre fatto su misura e, di conseguenza, quando ha dovuto cambiare lato ha dovuto utilizzare un nastro per tenerlo su. Si fa un calco in estate che serve a crearne uno in grado di restare sempre lì".