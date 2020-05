Scontro Capello-Bergomi: "Sì al ritiro, cosa vuoi che sia?" L'ex Inter non ci sta: "Bravo, sei demagogico..."

Ultime notizie calcio - Continua a far discutere in Italia la ripresa della Serie A. Manca, infatti, tra i club ed il Governo di Roma in relazione al protocollo necessario per ripartire, sia con gli allenamenti che in caso di ripresa del campionato. Nel corso di Sky Calcio Club Fabio Capello, allenatore, ha detto la sua sulla possibilità per le squadre di andare in ritiro per 40 giorni:

"Cosa vuoi che sia un ritiro? C'è gente che perde il lavoro, oppure in cassa integrazione... cosa sarà mai un ritiro da 40 giorni per i calciatori?"

Non ci sta Beppe Bergomi, che ha prontamente replicato:

"Sei demagogico. Bravo, con questa frase ora prenditi l'applauso..."