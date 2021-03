Scontro a Tiki Taka, Auriemma: "Non è mai rigore", Cruciani attacca: "Sono d'accordo ma a parti inverse avresti gridato allo scandalo!"

Ultimissime calcio Napoli - Scontro nel corso di Tiki Taka su Italia 1, con Raffaele Auriemma che ha dichiarato in merito al contatto Bakayoko-Theo:

"Bisogna vederlo sul campo, di quei tocchetti in area di rigore ce ne sono almeno 15 a partita. Bisogna capire l'intensità del contatto".

A questo punto, interviene Cruciani:

"Posso anche essere d'accordo, ma se fosse successo a parti invertite Auriemma avrebbe gridato allo scandalo. Detto questo, per me non è rigore. Ti conosciamo Auriemma. A parti invertite staresti qui a fare la vittima!".

Cruciani - Auriemma

Dello stesso avviso Ivan Zazzaroni che propende per la scelta dell'arbitro Pasqua: "Per me non era rigore".