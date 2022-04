Sconcerti: "Spalletti? Se De Laurentiis lo caccia commette un errore fuori dal normale"

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista di TMW Radio, ha così parlato durante Stadio:

Cos'è successo al Napoli in tre giornate?

"Quando ha giocato bene, è la squadra che l'ha fatto meglio di tutti. Non si sono però dimostrati all'altezza del primo posto sul lungo, hanno perso 7 partite. Sono tante, più del doppio rispetto alle squadre che stanno davanti. Spalletti, chi dopo di lui o la società, dovranno capire perché ma credo che a Napoli ci sia stata una mancata crescita di Fabian Ruiz, troppe assenze a metà campionato compresa la Coppa d'Africa, la scomparsa repentina di Zielinski e poi Lozano, Politano e Insigne che hanno segnato poco. Con il 4-2-3-1, senza ali che fanno gol, non puoi vincere il campionato".