Sconcerti sminuisce il Napoli: "La verità è che si è abbassato il livello del nostro campionato"

Napoli Calcio- L'exploit del Napoli sarebbe più per demerito delle avversarie - e in generale del livello del campionato - che per merito del Napoli. A gran sorpresa è questo il pensiero di Mario Sconcerti, il quale - aggiungiamo noi - ha già dimenticato le goleade in Champions contro Liverpool e Ajax. Il giornalista, intervenuto in diretta a ‘Pressing’ sui canali Mediaset, si è pronunciato così sugli azzurri: “Rispetto ai 91 punti di Sarri credo che sia cambiato abbastanza il campionato. Ci sono avversarie di cui il Napoli è nettamente migliore in questo momento, ma si è abbassato mediamente il livello del nostro campionato. Avere quindi quella stessa qualità, seppur diluita diversamente perché Spalletti gioca in un altro modo rispetto a Sarri, può aiutare e credo che sia la vera grande differenza”.