Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli:

"Simeone non so se sarebbe un numero 12 particolarmente attento, perché ha bisogno di stare molto dentro la partita. Ha tutte le caratteristiche dell’argentino ma non ha il gol facile, magari fa un gran gol dalla distanza e poi ne sbaglia un altro da pochi metri dalla porta”.