Sconcerti sicuro: "Partita che segna la fine dell'epoca Ancelotti, esonero strano per come arriva"

Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Partita che segna la fine dell'epoca Ancelotti, mi dispiace tanto avrei voluto una fine diversa. Storia molto singolare, non ricordo un esonero alla vigilia di una qualificazione. E' talmente strana per il momento in cui arriva, non è da De Laurentiis: secondo me, a naso, siamo solo a metà della notizia".