Sconcerti: "Sarri dovrebbe accettare la Lazio, ma vorrà capire cosa faranno i big. Ancelotti? Uno dei pochi all'altezza del Real"

Ultime notizie calcio - Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Non è facile trovare un allenatore adatto al Real Madrid: deve certamente vincere, e ancor di più essere spettacolare. Chi ritorna è gente che ha grandi possibilità di gestione, come Ancelotti. Mi ha sorpreso e fatto piacere perché sono un vecchio amico di Carlo, l'avevo sentito qualche giorno fa per la triste morte della sua prima moglie. Per me è uno dei pochi all'altezza di quella panchina".