Sconcerti: "Parole di Gattuso sulla città attacco sfumato alla squadra. Niente esperimenti con il Barcellona, in Spagna giocherà come all'andata"

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21.

"Con l'Inter il Napoli deve far bene per vari motivi. Innanzitutto è una partita contro una squadra quasi vera. Dico quasi perché con un altro allenatore sarebbe una squadra vera a tutti gli effetti. Inoltre al momento il Napoli è settimo e non è un bel piazzamento. Parole di Gattuso sulla città? Era un attacco sfumato alla squadra, voleva far sapere di essere sul pezzo e che qualcosa non gli è andato a genio. Non credo agli esperimenti di Gattuso, con il Barcellona non ci saranno sorprese dal momento che il Napoli giocherà come ha fatto all'andata. Detto ciò, credo che sia normale al trenta luglio avere un andamento altalenante da parte della squadra".