Sconcerti: "Non credo che qualcuno abbia offerto 800mln per il Napoli, cifre fuori mercato senza stadio e centro sportivo"

Ultime calcio - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto l’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti, rilasciando alcune dichiarazioni:

”Ieri il Napoli non mi è dispiaciuto, anzi ho visto una buona squadra soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa è venuta fuori un’ottima Atalanta che attualmente è superiore. Ma è una sconfitta che non cambia nulla per gli azzurri. Politano? Sento giudizi troppo severi su questo ragazzo dopo la sconfitta di Bergamo. È un calciatore diverso da Callejon, ma non lo scopriamo adesso. Però non si può dire che serve il turn over e poi ci lamentiamo quando viene fatto. Non credo che qualcuno abbia offerto 800 milioni per il Napoli. La società non ha strutture, secondo me siamo veramente fuori mercato con queste cifre senza stadio e centro sportivo di proprietà”