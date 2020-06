Sconcerti: "Napoli, scelte equilibrate per Gattuso: è in condizione di vincere la Coppa Italia"

Ultime calcio Napoli - Mario Sconcerti ha analizzato dalle frequenze di TMW Radio della finale di Coppa Italia di questa sera a Roma fra Napoli e Juventus:

Sconcerti

"Ci sono cambi importanti nel Napoli per questa sera, mentre la Juve dovrebbe giocare praticamente con la stessa formazione vista col Milan. Torneranno Fabian Ruiz e Callejon e questo significa che verrà sostituito metà centrocampo. Non è una scelta difensiva, ma di equilibrio complessivo della squadra. Contro l'Inter gli azzurri non hanno saputo attaccare anche se non ha mostrato cedimenti. Cosa che invece si è visto con Juve, Milan e Inter. Il Napoli penso stia meglio, è nelle condizioni per vincere la partita".