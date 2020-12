Sconcerti: "La crescita di Gattuso si è fermata, il Napoli non ha giocato né contro l'Inter né contro la Lazio: questi sono i problemi"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com:

"La crescita di Gattuso si è fermata. Il Napoli non ha giocato né la partita con l'Inter e nemmeno quella dalla Lazio, ha cominciato aspettando e cercando una costruzione dal basso. E’ stato il vero limite di questa squadra. Il Napoli non ha difensori che sappiano costruire: Manolas no, Koulibaly così così. E poi hai Bakayoko, che è uno stopper a centrocampo. E Fabian Ruiz che è lento. Tra i trenta e i sessanta metri il Napoli fa fatica, deve consegnare la palla a Zielinski o Insigne o Lozano, solo così può ovviare a questi limiti. E poi non va dimenticato che a Gattuso manca Osimhen ormai da tanto tempo: è un'assenza pesante, che lo priva di tante soluzioni di gioco".