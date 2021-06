Sconcerti: "Italia sfavorita neanche contro la Francia, che lavoro di Mancini. Addio Gattuso? E' una notizia gravissima"

Euro2020 - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mario Sconcerti, firma di Repubblica: "La stella di Locatelli è nata già da un po'. E' un giocatore completo, disponibile ad entrare anche in area di rigore. E adesso, è diventato una variabile per Mancini. Parliamo forse della miglior mezzala di Italia. Verratti è un giocatore diverso e ancora più utile alla Nazionale, per certi versi, ma adesso sappiamo che possiamo fare a meno anche di lui grazie a Locatelli. Che è cresciuto ulteriormente in questo Europeo. L'Italia non parte sfavorita neanche contro la Francia. Quella di Mancini, è una squadra che gioca molto bene, pur perpetrando un calcio difficile da compiere. La Francia ha tanti fenomeni, individualmente più forti, ma l'Italia è un collettivo ben rodato. La Francia, poi, ha sofferto la Germania, mentre gli azzurri hanno veramente annientato gli avversari. Senza subire gol e senza subire tiri. In una partita secca, tutto sarebbe aperto. Mancini ha fatto un lavoro straordinario, che va oltre la qualità dei nostri calciatori. Ha costruito questo gruppo dandogli un'impronta tecnica ben definita. Altre Nazionali hanno qualcosa in più di noi, dal punto di vista individuale. Ma nessuna di queste sa gestire la gara e i momenti della stessa come l'Italia. L'addio di Gattuso? E' una cosa gravissima. Gattuso era la garanzia di un mercato all'altezza delle aspettative, e invece queste divergenze evidenziano l'opposto. E' la cosa peggiore che potesse capitare alla Fiorentina".