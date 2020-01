Sconcerti: "Il Napoli l'ha incartata bene a Sarri, azzurri vogliosi e molto dignitosi. Mano di Cuadrado? Per me è rigore"

Mario Sconcerti, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ieri l’hanno incartata molto bene a Sarri, il tecnico della Juventus ha scelto male il giorno per giocare con il tridente perché non c’era spazio per Dybala tra le linee e doveva quindi abbassarsi dietro il centrocampo. E’ stato un Napoli voglioso e molto dignitoso. Ancelotti voleva fare il 4-2-3-1: Allan e Zielinski sono due ottimi interni di centrocampo ed per il tecnico il trequartista poteva essere Fabian. Il punto è che lo spagnolo è scomparso. Tocco di mano di Cuadrado? Per me in base al regolamento è rigore”.