Sconcerti: "Il Napoli ha un ottimo calendario, con la Samp sarà una grande gara. L'Inter ha meno qualità"

Napoli notizie calcio - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista: “Il Napoli ha un ottimo calendario e credo che domani saremo al punto di partenza. Non vedo grandi ostacoli per le big, e neppure la Juve credo avrà difficoltà nell’affrontare la Fiorentina che è una bella squadra e farà una grande partita, ma la qualità della squadra bianconera è superiore. L’attacco di Ancelotti mi ha sorpreso inizialmente, poi dalle foto viste, mi pare che l’allarme sia rientrato. Mi aspetto un Napoli migliore domani, ma anche una Sampdoria migliore perché non può essere quella vista nelle prime 2 gare. Detto questo, il Napoli ha almeno 4 o 5 giocatori che da soli valgono l’intera qualità della Sampdoria. L’Inter ha meno qualità del Napoli, ma è molto più spinta e parlata, ma gli azzurri sono più completi e per questo credo che arriveranno davanti”.