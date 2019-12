Sconcerti: "Errori elementari, questo Napoli deve avere come obiettivo la Coppa Italia"

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Se arrivano i giocatori buoni, è sempre meglio. Non tiriamo fuori Gattuso, è venuto qui e deve risolvere qualcosa: aspettiamo che porta qualcosa. Il Napoli non è mai stato una squadra straordinaria, inoltre è in confusione ed è impaurita. Gli errori visti sabato sono elementari. Il traguardo non può che essere la Coppa Italia che è da molto che il Napoli non vince".