Sconcerti: "Caos Nazionali? Sudamericani assenti in Napoli-Juventus, c'è una moltiplicazione di gare"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Sconcerti, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio.

Già polemiche in vista di Napoli-Juventus. Che ne pensa della questione nazionali?

"Si potrebbe giocare meno. I sudamericani non riusciranno a rientrare, ma è un problema per tutti. C'è stata una moltiplicazione di gare che non so quanto fosse necessaria, ma è un problema per tutti. La polemica è tra le società e la Fifa".

La Juventus rischia di rimanere fuori dalla Champions?

"Non sono d'accordo. Nessuno si è rinforzato tra le prime sette. C'è stato lo sforzo della Roma, che ha investito molto, ma pensare che qualcuno esca rinforzato dal mercato non mi sembra. Abbiamo perso diversi elementi importanti, non mi sembra che ci siamo rinforzati. Questo porta ad un maggiore equilibrio, ma capire chi è da Champions o no è inutile".