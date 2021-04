Sconcerti cambia idea: "Osimhen? Ha delle potenzialità eccezionali ma ancora deve imparare molto"

Napoli Calcio - Mario Sconcerti ha commentato il turno di campionato ai microfoni di Tmw Radio:

Atalanta che vince anche con la Fiorentina, è sempre più in corsa per la Champions:

"C'è stata poca partita. C'è stata una rimonta improvvisa della Fiorentina ma al di là del rigore ha avuto tante occasioni. Avrebbe meritato un risultato più netto".

Capitolo Pirlo: forse gli va data un'altra possibilità?

"E' un coraggio che deve prendersi chi paga. E' un buon tecnico, lo ripeto, non credo sia l'allenatore di una Juventus molto ambiziosa. Ha giocato un ottimo primo tempo oggi, un brutto secondo, ma non è questo che conta. C'è ormai una diagnosi sulla malattia della Juventus. E forse anche la cura. Non c'è nessun sintomo che possa dire che Pirlo abbia un grande futuro, per ora. Non è ancora l'allenatore di una grande squadra".

Napoli, Gattuso che ha ritrovato Osimhen:

"Sono mancati tanto lui e Mertens. E' un giocatore con potenzialità eccezionali ma ancora deve imparare molto".