Sconcerti: "Ammutinamento Napoli? ADL aveva facoltà di agire, ecco da dove è nato lo scompiglio nello spogliatoio"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Sconcerti, giornalista della RAI e del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live". Ecco quanto da lui affermato:

“Non tornerei sull’episodio Llorente perché non porta da nessuna parte.

Reagire all’ammutinamento è stata una decisione che la società aveva il diritto di prendere, non starei a giudicare De Laurentiis che aveva piena facoltà di reagire.

Callejon è stato indispensabile nel Napoli, adesso ha un rendimento decisamente inferiore e non c'è dubbio, ma la sua qualità è sempre stata altissima.

Il Napoli non sta facendo quello che si pensava facesse, poi aspetterei per ogni decisione, almeno fino alla gara col Liverpool. Il giocatore pensa solo al suo mondo e quando lo fai giocare fuori ruolo, il rendimento cala e non permette al calciatore di andare a bussare alla porta della società per chiedere l'aumento ecco perchè si crea scompiglio".