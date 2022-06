Sconcerti: "Altro che Bernardeschi, è un mezzo giocatore: il calciatore da prendere è un altro"

L'editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato:

"Il Napoli deve cedere subito Fabian Ruiz qualora non riuscisse a rinnovargli il contratto. Osimhen? Non credo che il Bayern Monaco investa oltre cento milioni sul nigeriano, sarebbe una sorpresa. Bernardeschi? Io credo che sia un grande mezzo giocatore. Fa trenta, ma mai trentuno. Io invece prenderei Deulofeu perché al Napoli serve chi segna. Bernardeschi, sotto questo aspetto, non eccelle. Beto? Velocissimo, ha scatto, ho visto delle cose molto buone. Ben strutturato fisicamente, potrebbe essere un investimento".