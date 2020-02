Sconcerti: "Allan doveva essere punito nello spogliatoio non davanti a tutti..."

Claudio Onofri , giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Cosa pensi della sfuriata di Gattuso con Allan? "Si doveva punire Allan nello spogliatoio, non davanti a tutti. Ha reagito in modo spettacolare ad un errore, davanti a tutti. Così non si fa. Siamo convinti che i giocatori siano come i ragazzini, che hanno bisogno di sentire un allenatore urlare? E' una visione infantile del calcio".