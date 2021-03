Ultime notizie calcio Napoli - Mario Sconcerti, giornalista, ha commentato così a Canale 21 Napoli-Bologna:

"Cos'è Osimhen? Dobbiamo sbilanciarci, la gara col Bologna vale poco. Il mio giudizio è che ha doti fisiche, ma che non sa giocare a calcio. Può darsi imparerà, ma per me non sa giocare a calcio. E' un giudizio tranciante, ma sono 40 anni che sono chiamati a dare giudizi. Il giocatore c'è, ma non sa giocare a calcio".