Schwoch: "L'assenza di Chiellini può incidere sul match! Llorente? E' un giocatore importante per vincere"

Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha trovato un'intesa con quei tre piccoletti là davanti che è difficile adesso farne a meno. La Juve perde tanto con l'assenza di Chiellini e ciò può incidere sul match in positivo per gli azzurri. Certo i bianconeri restano una corazzata, basta pensare che al posto del Capitano giocherà De Ligt, ma sono dell'idea che al momento negli equilibri di squadra Chiellini è insostituibile per la sua solidità ed esperienza che dà al reparto. Llorente non serve? E chi l'ha detto?! Ricordiamo cosa ha fatto nella scorsa Champions League, decidendo quarti di finale e semifinale per il Tottenham. Ha esperienza, se vuoi vincere è un giocatore importante. Fabian è fortissimo, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, poi è giovane. Sa passare dalla fase difensiva a quella offensiva con estrema facilità. Younes? E' considerato da Ancelotti e anche se non gioca con continuità, quando hai la fiducia di un allenatore del genere, sei stimolato a dare il massimo."