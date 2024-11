Schwoch: "Il Napoli si giocherà il primo posto grazie al genio che ha in panchina"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore di Napoli e Torino. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Che partita si aspetta sarà quella contro l’Empoli?

“Il Torino ama avere il possesso palla. Certo l’infortunio di Zapata pesa molto sulla formazione granata, che non a caso è peggiorato dopo l’infortunio del colombiano. Quindi il Napoli potrebbe decidere di rimanere chiuso e fare male in contropiede”

Secondo lei chi giocherà tra Neres e Kvara?

“Neres quando è entrato ha fatto a enorme bene. Kvara invece ultimamente sta rendendo al di sotto delle aspettative. Il nervosismo fa parte del gioco. Vedremo come deciderà Conte. Ovviamente entrambi se dovessero scendere in campo daranno il massimo”

Quanto è stata importante la perdita di Zapata per il Torino?

“Zapata faceva salire la squadra, é un giocatore fisico, da reparto da solo, ti faceva trovare molteplici soluzioni. É stata un enorme perdita”

Che emozione sarà tornare a giocare contro la squadra in cui è cresciuto per Buongiorno?

“Per Buongiorno sarà una grande emozione, che finirà al fischio d’inizio e tornerà al fischio finale. Certo le ambizioni che ha con il Napoli non le poteva avere con il Torino. Spero che i tifosi granata riservino una bella accoglienza a Buongiorno, che è davvero una grande persona non solo in campo, dove è il difensore più forte in Italia, ma anche fuori”

Crede che il Napoli possa arrivare fino alla fine in questa posizione?

“L’Inter secondo me è la squadra meglio attrezzata, ma il Napoli starà fino alla fine grazie anche al genio che si trova in panchina, Conte, insieme all’Atalanta”