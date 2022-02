Schwoch: "Il Napoli non può perdere più occasioni per rincorrere lo scudetto! Osimhen può essere devastante per un motivo"

L’ex attaccante di Napoli e Venezia, Stefan Schwoch, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Stiamo arrivando ad un momento importante del campionato. Se l’Inter non dovesse vincere il derby, allora per il Napoli diventa cruciale fare risultato pieno a Venezia. La squadra azzurra non può perdere più occasioni, oltretutto Inzaghi ha sempre una gara da recuperare. Il Napoli deve vincere in Laguna, se lo farà qualcosa guadagnerà sicuramente su una tra Milan ed Inter, ecco perché domenica non deve sbagliare.

Il Venezia è una squadra che pensa sempre a giocare e vincere soprattutto in casa, costruisce sempre dal basso, aggredisce. Non è facile affrontare questa formazione, se però dovesse giocare Osimhen può essere un vantaggio. Anzi, in questa partita punterei più su di lui che su Mertens. Il Venezia potrebbe concedere spazio ed il nigeriano in queste condizioni è davvero devastante. Se, comunque, il Napoli gioca come deve non avrà problemi. Attenzione, poi, a farsi distrarre dal contorno, anche perché Venezia è una tappa particolare anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico. L’approccio sarà alla partita sarà fondamentale.

Zamparini? Grandissimo presidente, voleva sempre vincere, era un uomo di parola, manteneva le promesse, merce rara nel mondo del calcio. Sono dispiaciutissimo della sua scomparsa, Zamparini ha dato tanto al nostro mondo”