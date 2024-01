Schwoch: "Brutto dirlo, ma in questi momenti il Napoli deve mettere da parte la famiglia e concentrarsi su..."

Il talent DAZN Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Sembra brutto dirlo, ma in questi momenti la squadra deve mettere un attimo da parte la famiglia e concentrarsi sul campo e su ottenere un risultato positivo. Il Napoli in questo momento anche fisicamente non sta bene, e quindi bisogna concentrarsi con tutte le forze sulla possibilità di invertire questo trend.

Gli azzurri sono in una situazione dove tanti fattori hanno portato a questo punto, nessuno poteva pensare che potesse fare così tanta fatica, anche se ero stato uno dei primi a dire che rivincere sarebbe stato complicato.

Davvero è complicato uscire da questa situazione, perché sotto il piano fisico è dura da rimettere in piedi e poi la fatica in questi momenti la senti dieci volte di più. Nessuno di noi può dare una mano a questi ragazzi, devono tirare da dentro di loro la forza per riscattare questa situazione, la voglia di dire che si può ritornare ai livelli giusti.

Spalletti aveva creato un gruppo al quale Garcia non ha dato continuità, perché il francese ha fatto scricchiolare gli equilibri di squadra. Ora però non devono pensare a giocare, devono capire che devono lottare e ottenere risultati"