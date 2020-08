Schwoch a Kiss Kiss: "Col 4-3-3 verrebbe sacrificato Mertens. Osimhen? Ha le gambe alte quanto me"

Notizie calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante di Napoli e Venezia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Osimhen mi è parso molto interessante, l’ho visto giocare due o tre volte. Ha una caratteristica che manca al Napoli, è un contropiedista, quando riparte fa davvero male. Ha le gambe che sono alte quanto me (ride ndr.). Calcia forte, è preciso e si muove bene, deve migliorare ancora, ma di poco. Può giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Non credo che Gattuso faccia il 4-4-2. Mertens verrebbe sacrificato che Gattuso optasse per il 4-3-3”.