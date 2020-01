Schira: "Su Mertens ci sono Chelsea e Tottenham, il Napoli ha stoppato Llorente. Queste le ultime su Petagna"

Ultime mercato Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Niccolò Schira, giornalista:

“Mertens al Chelsea? Si è innescato un effetto domino su Mertens. Il Napoli non ha rinnovato, l'Inter non ha affondato il colpo e Chelsea e Tottenham cercano un giocatore. Mertens ha una clausola di 10 milioni, se qualcuno li porta penso che andrà via. A volte si innescano fattori per cui trattative vanno in porto, obbligatoriamente, soprattutto verso il finale. Il Napoli intanto ha stoppato Llorente, quindi è tutto da vedere. Pertagna? Se partono Llorente e Mertens, magari, ma non accadrà. La SPAL non vuole dare via Petagna adesso in piena corsa salvezza".