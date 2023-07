Schira: "Napoli? Uno tra Zielinski e Lozano può partire, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega ed esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Kim al Bayern? Purtroppo per il Napoli non si poteva fare nulla, il difensore ha flirtato a lungo con il Manchester United ma il Bayern lo ha convinto con un’offerta più ricca. I tedeschi pagheranno la clausola e poi gli azzurri dovranno trovare l’erede, come fecero l’anno scorso di questi tempi con Koulibaly. Zanoli è forte ma davanti ha Di Lorenzo che è il migliore della Serie A, Il capitano del Napoli non salta praticante nessuna partita, giocare un anno al Genoa potrebbe essere positivo per lui. Futuro Lozano e Zielinski?

Il polacco è legato alla piazza, il messicano partirà se arriva l’offerta giusta. Per Lozano si deve trovare l’accordo perché si rischia un caso Fabian. Per Zielisnki stiamo entrando nella fase calda, i rinnovi al ribasso non fanno mai piacere a nessuno. Onana? La sensazione è che il Manchester United alzerà l’offerta per strapparlo all’Inter. Siamo diventati un campionato di transizione e questo influisce molto. Quest’anno in Europa ci siamo tolti delle soddisfazioni ma i miracoli non si possono fare sempre, i nostri club non hanno la forza economica per competere con le big europee”.